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28.12.2019 18:00
Рубрика: Видео

Видео: Skoda не смогла проскочить между двумя трамваями

Текст: Вадим Давыденко

Жителю чешского Брно не удалось повторить легендарный трюк древнегреческого героя Ясона, проскользнувшего на своем "Арго" между расходящимися и сходящимися скалами. Пытаясь проскочить на Skoda между движущимися навстречу друг другу трамваями, он, выражаясь образно, попал впросак.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Несчастную легковушку скомкало трамваями, как лист промокашки, но сам лихач отделался на удивление легко, получив лишь несколько ушибов и прекрасный урок на будущее. Пару часов его вырезали из смятой машины спасатели и еще час обследовали медики: здоров и, что удивительно, абсолютно трезв.

Причины, побудившие брненца (на русском возможен еще один вариант - брновчанин - "РГ") на такой рискованный трюк так и остались для полиции загадкой. Сам он утверждает, что просто "не увидел" на светофоре запрещающий красный свет и был уверен, что трамваи перед ним вот-вот остановятся...

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#видео #авто