Видео: Skoda не смогла проскочить между двумя трамваями

Жителю чешского Брно не удалось повторить легендарный трюк древнегреческого героя Ясона, проскользнувшего на своем "Арго" между расходящимися и сходящимися скалами. Пытаясь проскочить на Skoda между движущимися навстречу друг другу трамваями, он, выражаясь образно, попал впросак.

Несчастную легковушку скомкало трамваями, как лист промокашки, но сам лихач отделался на удивление легко, получив лишь несколько ушибов и прекрасный урок на будущее. Пару часов его вырезали из смятой машины спасатели и еще час обследовали медики: здоров и, что удивительно, абсолютно трезв.

Причины, побудившие брненца (на русском возможен еще один вариант - брновчанин - "РГ") на такой рискованный трюк так и остались для полиции загадкой. Сам он утверждает, что просто "не увидел" на светофоре запрещающий красный свет и был уверен, что трамваи перед ним вот-вот остановятся...