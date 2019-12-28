Захарова: "Северный поток-2" не касается США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась степени вовлеченности Вашингтона в проект "Северный поток - 2". Прокладку этого газопровода она охарактеризовала как "европейское дело", которое никак США не касается.

"Если бы "Северный поток-2" каким-то образом затрагивал территорию, которая принадлежала бы США, я еще могу понять разговор о вовлеченности Вашингтона в эти вопросы​​, - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". - Это вообще европейское дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в этот проект географией и финансами".

Напомним, что в США подписан оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток -2" и "Турецкий поток ". Участвующим в "Северном потоке - 2" компаниям дан месяц на сворачивание проекта.