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27.12.2019 21:51
Рубрика: В мире

США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ

Текст: Владимир Шилов

Компании-подрядчики газопровода "Северный поток-2" должны полностью прекратить все работы над этим проектом до 20 января 2020 года, если не хотят попасть под американские санкции. Об этом говорится в опубликованном в пятницу специальном разъяснении Госдепартамента.

"Намерение США заключается в том, чтобы остановить "Северный поток-2". Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней", - говорится в документе.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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В ведомстве также пояснили, что госсекретарь США Майкл Помпео намерен подготовить и представить в Конгресс США подробный список европейских компаний, проигнорировавших этот ультиматум.

В Вашингтоне настаивают, что подобные ограничительные меры продиктованы исключительно необходимостью диверсифицировать энергетические поставки в Европу.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, которая непосредственно занимается прокладкой труб по дну Балтийского моря, уже приостановила работу.

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