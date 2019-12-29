Александра Захарова: Судьбы отца и Галины Волчек удивительно переплетены

В театре "Современник" проходит прощание с его многолетним художественным руководителем Галиной Волчек. Церемонию посетила и дочь недавно ушедшего из жизни режиссера Марка Захарова Александра Захарова. Она провела параллели в жизни Волчек и своего отца.

- Беда, конечно. Очень страшно. Мы сейчас с Денисом (сын Галины Волчек - ред.) думали, как удивительно переплетены судьбы наших родителей Марка Захарова и Галины Волчек. Они родились в один год, в один день показывались, чтобы стать актерами в театре "Моссовета", где им обоим отказали, их в один день утверждали главными режиссерами. И более 40 лет они строили два лучших театра в Москве: театр "Ленком" и театр "Современник". Подставляя друг другу плечо, они никогда не соперничали, - сказала Александра Захарова.