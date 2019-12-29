В Москве проходит прощание с Галиной Волчек

Прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек проходит в Москве. Церемония проходит в здании театра на Чистопрудном бульваре.

Десятки поклонников Волчек, ее коллеги и ученики, известные деятели культуры пришли проститься с ней. Среди них - Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов, сообщает ТАСС.

Гроб с телом Галины Волчек установлен на сцене театра, рядом - десятки венков и цветов. На экране меняют друг друга ее фотографии.

После прощания на Новодевичьем кладбище состоятся похороны. Галина Борисовна будет похоронена рядом с Марком Захаровым.

Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице, куда была госпитализирована с воспалением легких.

С 1972 года она являлась художественным руководителем Московского театра "Современник". "Галина Борисовна отдала себя "Современнику" целиком. Благодаря ее невероятному дару - и художническому, и человеческому, каждый из артистов и зрителей "Современника" чувствовал тепло, силу, защиту. Это отношение к человеку - во всех спектаклях Волчек. Это было и в каждом ее поступке. Мы по праву называли ее "мамой". И теперь мы осиротел", - говорится на сайте театра.