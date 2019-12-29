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29.12.2019 18:42
Рубрика: Власть

Беременных женщин в СИЗО поместят в отдельные камеры

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
Поправки в Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" смягчают условия для беременных женщин и молодых матерей, вынужденных находиться в СИЗО вместе с младенцами.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Закон разрешает арестованным матерям, имеющим маленьких детей, держать ребенка при себе, - напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Следственный изолятор - неподходящее место для малыша, однако разлучить ребенка в таком возрасте с матерью еще ужаснее".

Фото: Сергей Савостьянов
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Закон вводит дополнительную норму санитарной площади: теперь на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью, должно быть не менее четырех квадратных метров.

Кроме того, вводится норма, что женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых. Как подчеркнул Владимир Груздев, в целом новации направлены на улучшение содержания беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет.

Кстати, инициатива была разработана группой сенаторов, в числе которых председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По данным на 1 декабря всего в следственных изоляторах находилось 8,7 тысячи женщин. Сколько из них готовятся стать матерями или находятся в СИЗО вместе с младенцами, данных нет. В ходе обсуждения проекта озвучивались данные, что в 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных женщин.

В том случае, если молодая мама получает срок, она может взять малыша с собой в колонию. Сейчас при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 423 ребенка. После того как малышу исполняется три года, он должен покинуть колонию. Если у мамы не подошел срок освобождения, его отдают на попечение родным. Некоторые эксперты полагают, что возраст, когда ребенку можно жить с мамой в колонии, стоит поднять до четырех лет.

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