Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 520-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений""

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4847; 2007, N 7, ст. 830; 2009, N 39, ст. 4538; 2013, N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4160; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) часть пятую статьи 23 дополнить словами "с учетом требований, предусмотренных частью первой статьи 30 настоящего Федерального закона";

2) часть первую статьи 30 дополнить предложением следующего содержания: "Норма санитарной площади в камере на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося вместе с матерью, устанавливается в размере не менее четырех квадратных метров.";

3) часть первую статьи 33 дополнить предложением следующего содержания: "Женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых.".

Президент Российской Федерации В. Путин