Брагин прокомментировал крупную победу России над Канадой

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин отметил, что его команда действовала грамотно тактически в матче против Канады. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

Напомним, что россияне разгромили соперника со счетом 6:0, одержав самую крупную победу над канадцами в истории молодежных первенств планеты.

"С первой и до последней минуты мы тактически действовали грамотно. И это радует", - сказал Брагин. "В матче было два-три неудачных отрезка, мы их поправили. Самое главное - все поняли, что многое решается тактически правильной игрой".

В следующем матче на молодежном чемпионате мира Россия встретится с командой США. Игра состоится в воскресенье, 29 декабря.