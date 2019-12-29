Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Рядом - могилы Народных артистов СССР: режиссера и художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова, скончавшегося в сентябре, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Прощание с артисткой состоялось сегодня в родном для нее театре. Там же прошла гражданская панихида.

Народная артистка СССР Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955-м окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького.

В 1956-м Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии - Волчек, Толмачева, Евстигнеев, Кваша и Табаков - организовали Студию молодых актеров, которая спустя некоторое время получила название "Театр-студия "Современник".

С 1972 года Волчек была главным режиссером "Современника", с 1989-го - его художественным руководителем.