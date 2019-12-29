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Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Драматический театр
    29.12.2019, 15:37
Текст:   Олег Усков
Художественного руководителя театра "Современник", актрису и режиссера Галину Борисовну Волчек, ушедшую 26 декабря на 87-м году жизни, похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы, передает РИА Новости.

Рядом - могилы Народных артистов СССР: режиссера и художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова, скончавшегося в сентябре, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Фото: Анатолий Гаранин/ РИА Новости
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Прощание с артисткой состоялось сегодня в родном для нее театре. Там же прошла гражданская панихида.

Народная артистка СССР Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955-м окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького.

В 1956-м Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии - Волчек, Толмачева, Евстигнеев, Кваша и Табаков - организовали Студию молодых актеров, которая спустя некоторое время получила название "Театр-студия "Современник".

С 1972 года Волчек была главным режиссером "Современника", с 1989-го - его художественным руководителем.

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