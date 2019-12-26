Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря

Церемония прощания с художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек состоится 29 декабря в стенах родного для нее театра. Об этом сообщил Сергей Гармаш.

"Прощание пройдет 29 декабря в театре, похороны - на Новодевичьем кладбище", - приводит слова артиста ТАСС. Эту информацию подтверждают на сайте "Современника".

"Галина Борисовна отдала себя "Современнику" целиком. Благодаря ее невероятному дару - и художническому, и человеческому, каждый из артистов и зрителей "Современника" чувствовал тепло, силу, защиту. Это отношение к человеку - во всех спектаклях Волчек. Это было и в каждом ее поступке. Мы по праву называли ее "мамой". И теперь мы осиротели", говорится также на сайте театра.