Команду Головина возглавил экс-тренер сборной Испании

Футбольный клуб "Монако", выступающий в высшем французском дивизионе, сменил главного тренера. Вместо португальца Леонарду Жардима командой будет руководить испанец Роберт Морено, возглавлявший сборную своей страны до возвращения Луиса Энрике.

Контракт с 42-летним Морено подписан до 30 июня 2022 года. Он начнет работать в "Монако" со следующей недели.

Напомним, в "Монако" грает полузащитник сборной России Александр Головин. Что касается Жардима, то в октябре 2018-го его уже отправляли в отставку, но в январе 2019-го вернули обратно на этот пост.

В настоящее время монегаски занимают 7-е место в турнирной таблице Лиги-1.