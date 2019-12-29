Козак назвал компромисс с Украиной по газу тяжелым выбором

Вице-премьер Дмитрий Козак назвал "тяжелым выбором" компромисс в соглашении с Украиной по транзиту газа, включающий выплату "Газпромом" 2,9 млрд долларов "Нафтогазу" по вердикту Стокгольмского арбитража. Об этом он сказал в интервью программе "Вести недели" на канале "Россия 1".

"Был такой выбор: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для "Газпрома" и для нашей страны - это тяжелое решение", - сказал Козак.

Стороны 20 декабря приняли предварительное решение, что договор будет заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа.

В 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах - по 40 миллиардов кубометров в год. Стороны согласились отказаться от взаимных претензий по действующим контрактам и отозвать арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений.

Кроме того "Газпром" и правительство Украины подписывают мировое соглашение о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины на сумму в 7,4 млрд долларов. Кабинет министров в Киеве 28 декабря одобрил подписание этого соглашения. Со своей стороны российская компания 27 декабря уже выплатила Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.