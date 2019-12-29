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29.12.2019 20:48
Рубрика: Экономика

Козак: Россия адекватно ответит на санкции против "Северного потока-2"

Текст: Сергей Тихонов

Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что Россия адекватно и взвешенно ответит на санкции США против газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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При этом вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на введенные США ограничения, газопровод "Северный поток-2" будет достроен.

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.

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После подписания документа президентом США, суда швейцарской компании Allseas, прокладывающие газопровод по дну Балтийского моря, сначала приостановили строительство, а после консультаций с юристами компании покинули место работ.

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысячи км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысячи км, готовность - 93,5%.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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