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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет с 1 января 2020 года почти на тысячу - до 12 130 рублей, а вместе с ним - некоторые виды детских пособий и больничных, а также взносы в Пенсионный фонд, если человек их делает самостоятельно. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

МРОТ привязан к прожиточному минимуму трудоспособного человека за II квартал предыдущего года. Если человек работает на полную ставку, платить ему меньше МРОТ работодатель не может. Повышение затронет около 3,2 млн человек, половина из них работают в госсекторе. Расходы бюджетов всех уровней на повышение "минималки" составят 20,9 млрд рублей.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Стоит помнить, что условная зарплата в один МРОТ используется для расчета больничных, декретных и пособия по уходу за ребенком по линии Фонда соцстраха при трудовом стаже менее двух лет, а также для исчисления добровольных взносов на обязательное пенсионное страхование.

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