Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 463-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда""

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 26, ст. 2729; 2002, N 18, ст. 1722; 2003, N 40, ст. 3818; 2005, N 1, ст. 24; 2007, N 17 ст. 1930; 2008, N 26, ст. 3010; 2011, N 23, ст. 3246; 2012, N 50, ст. 6955; 2013, N 49, ст. 6337; 2014, N 49, ст. 6917; 2015, N 51, ст. 7247; 2016, N 23, ст. 3288; N 52, ст. 7509; 2018, N 1, ст. 5; N 11, ст. 1576; N 53, ст. 8407) следующие изменения:

1) часть первую изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц.";

2) часть вторую после слов "в размере" дополнить словами "не ниже".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин