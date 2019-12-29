Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом

Обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался под Горловкой. Эту информацию подтвердила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Как сообщает ТАСС, обмен проходит на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда. Лица, которые подлежат обмену, со стороны ДНР уже отправились в серую зону для финализации процедуры обмена. Ожидается, в частности, что Донецк передаст 55 человек, а Киев - 87. При этом в ДНР не исключили, что число передаваемых лиц может вырасти.

Последний раз такой обмен производился в конце 2017 года.

Напомним, в начале декабря состоялся саммит лидеров "нормандской четверки". Была подтверждена безальтернативность выполнения Минских соглашений и подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта. Кроме того, была поддержана идея подготовить обмен удерживаемыми лицами по формуле всех установленных на всех установленных.