Новый закон ужесточит контроль за оборотом медицинского спирта в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий контроль за производством и оборотом этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. В документе закреплены требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте фармацевтической субстанции для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также к оборудованию, задействованном в производстве и обороте этилового спирта для производства фармацевтической субстанции.

Закон запрещает организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта, пишет ТАСС. А производить его теперь можно только путем разбавления этилового (сейчас же допускается производство путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании). Кроме того, производство этилового спирта для выпуска фармацевтической субстанции будет включено в перечень лицензируемой деятельности.

Напомним, Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке лекарств в России с 1 июля 2020 года. Компании, осуществляющие производство, хранение, импорт лекарств, их реализацию должны обеспечить внесение информации в систему мониторинга. Ранее предполагалось, что производители должны будут маркировать лекарства с 1 января будущего года, однако эксперты заявляли, что отрасль не готова к введению обязательной маркировки с этого срока.