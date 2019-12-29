Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся

По предварительным данным, самопровозглашенные народные республики Донбасса получают назад 129 своих сторонников, украинские силовики возвращают себе 77 человек.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, республике уже переданы Киевом 60 пленных. Кроме того, еще шестеро находятся в пути. В Луганск вернулись 63 человека - такие данные приводит руководитель профильной группы в ЛНР Ольга Кобцева. Подобных масштабных операций не проводилось вот уже два года.

Тем временем не все заявленные лица приняли в итоге участие в процедуре. Так, две женщины из киевского списка отказались выезжать из ДНР и покидать свои семьи. В беседе с агентством "Интерфакс" они назвали себя "местными, донецкими", и признались, что находились в заключении 16 месяцев, но "получили второй шанс". Что именно вменялось им в вину, не сообщается.