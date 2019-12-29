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29.12.2019 16:02
Рубрика: В мире

Обмен пленными между ЛНР и Киевом состоялся по формуле "25 на 63"

Текст: Марина Алешина
Стали известны подробности обмена удерживаемыми лицами, который состоялся сегодня между Киевом и Луганском. Как сообщила представительница самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева, возглавляющая группу по обмену пленными, со своей стороны ЛНР передала 25 человек, получила 63.

Чиновницу цитирует ТАСС. Известно, что мероприятие, в котором участвует также и ДНР, проходит у линии соприкосновения в районе Горловки.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Очевидцы передавали, что уже рано утром в воскресенье к блокпосту "Майорское" подъехал автобус с лицами, подлежащими передаче. Проверка документов заняла несколько часов.

Процедура обмена проходила под мониторингом миссии ОБСЕ и Международного Красного креста.

По словам Кобцевой, девять человек при этом отказались участвовать в сделке и остались на территории, подконтрольной Киеву.

Напомним, что необходимость провести скорейший обмен до наступления Нового года подтвердили лидеры "нормандской четверки" на декабрьской встрече в Париже.

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