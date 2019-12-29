Пассажиры, погибшие при падении самолета в США, летели на футбольный матч

Пять человек погибли в результате падения частного самолета рядом с супермаркетом Walmart в Лафайетте, штат Луизиана, сообщает CNN. Трагедия произошла в 9.22 субботы по местному (18.22 по московскому) времени после вылета самолета из регионального аэропорта Лафайет. Один человек, находившийся на борту самолета, выжил, а три человека на земле получили ранения, сообщают местные СМИ.

Позже стало известно, что во время крушения двухмоторного самолета погибли четыре пассажира и пилот воздушного судна. Среди них Карли Энн МакКорд, спортивный репортер канала WDSU, и невестка тренера по американскому футболу команды Луизианского государственного университета Стива Энсмингера. Маккорд направлялась в Атланту, чтобы посмотреть, как команда ЛГУ играет с клубом Оклахомского университета.

Федеральное авиационное управление США чуть позже заявило, что в результате крушения разбился восьмиместный самолет, оснащенный двумя двигателями Piper-Cheyenne Fixed Wing, зарегистрированный в компании, базирующейся в Лафайете.

По данным сайта Flightaware.com, самолет вылетел из аэропорта Лафайет в 9.20 и направился в аэропорт ДеКальб -Пичтри, расположенный недалеко от Атланты. Он достиг скорости около 270 километров в час и высоты не более 150 метров, а затем стал падать.

В результате катастрофы были выбиты окна почтового отделения. Кадры с места трагедии запечатлели горящие обломки самолета в поле рядом с супермаркетом, посетители которого были экстренно эвакуированы. Один автомобиль на земле был полностью охвачен пламенем от аварии, которое было быстро потушено.

Очевидцы трагедии говорят о том, что самолет начал резко терять высоту и врезался в поле. "Я видел, как он задымился, а потом раздался адский взрыв", - сказал Кевин Джексон. Этот местный житель, выйдя из супермаркета, видел катастрофу.

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс написал в Twitter, что "он молится за семьи и близких всех, кто пострадал в этой ужасной трагедии".