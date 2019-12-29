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29 декабря 2019 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года № 1842 "О порядке изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств"

Дата подписания 26 декабря 2019 г.
Опубликован 29 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Установлен порядок изготовления автомобильных номеров

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 27.12.19 г.

Номер опубликования: 0001201912270047

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что:

а) изготовление государственных регистрационных знаков транспортных средств (далее - регистрационные знаки) осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, требования к которым установлены частью 2 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

б) в случае выдачи регистрационных знаков владельцам транспортных средств или их представителям (далее владельцы транспортных средств) в регистрационных подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее регистрационные подразделения) в результате совершения регистрационных действий изготовление регистрационных знаков осуществляется изготовителями государственных регистрационных знаков транспортных средств (далее - изготовители) на основании заключенных в установленном порядке контрактов на поставку регистрационных знаков для обеспечения нужд территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации;

в) в случае присвоения государственных регистрационных номеров при совершении регистрационных действий в регистрационном подразделении без выдачи регистрационных знаков или изготовления дубликатов регистрационных знаков взамен утраченных или пришедших в негодность регистрационных знаков изготовление регистрационных знаков осуществляется изготовителями на основании заявления владельца транспортного средства об изготовлении государственного регистрационного знака транспортного средства, форма которого устанавливается Министерством внутренних дел Российской Федерации, при предъявлении изготовителю документов, удостоверяющих личность обратившегося лица, и документов, идентифицирующих транспортное средство, с набором буквенных и цифровых символов, соответствующих присвоенным государственным регистрационным номерам;

г) изготовлению не подлежат регистрационные знаки тех типов, которые не включены в учетную запись изготовителя в реестре изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств;

д) изготовление регистрационных знаков осуществляется в срок, определенный контрактами на поставку регистрационных знаков для обеспечения нужд территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации или договорными обязательствами с владельцами транспортных средств, в рамках установленного в соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предельного уровня тарифа;

е) изготовленные и переданные владельцам транспортных средств или заказчикам регистрационные знаки подлежат обязательному учету.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев