Установлен порядок изготовления автомобильных номеров

Напомним, с Нового года вступает в силу закон о регистрации транспортных средств. В нем появились два отдельных понятия: государственный регистрационный номер и государственный регистрационный знак. Первое - это набор букв и цифр, который ГИБДД присваивает тому или иному автомобилю при регистрации. Второе - это металлическая табличка, на которую эти буквы с цифрами нанесены, и которая вешается на автомобиль в установленных для этого местах. Это потребовалось для того, чтобы сохранив экстерриториальность регистрации автомобилей, не мучиться с заказом госзнаков.

До сих пор, автовладелец, регистрируя машину, получал номера с кодом того региона, в котором он эти действия проводил. Например, житель Тамбова, поставив на учет машину в Москве, уезжал на малую родину с московскими номерами. Но все это создавало сложности при заказе знаков. Никто не мог заранее предсказать, сколько людей и из каких регионов приедут регистрировать автомобили. Поэтому с первого января, если в ГИБДД обратится автовладелец, который зарегистрирован в другом регионе, то в подразделении знаки он не получит. Автомобиль поставят на учет и присвоят ему номер с кодом региона по месту регистрации владельца. А уже сам владелец с этими документами обратиться в организацию, которая изготовит ему соответствующие знаки.

Если автовладелец обратился в ГИБДД по месту регистрации, то он может получить там же и знаки, заплатив пошлину в 2850 рублей. А может по собственному желанию получить только номер, заплатив пошлину в 850 рублей. А знаки уже изготовить в специальной организации.

Изготовители обеспечивают ГИБДД знаками в соответствии с заключенными контрактами, а автовладельцев, в соответствии с договорами. При этом они не могут изготавливать те типы знаков, которые не включены в учетную запись в реестре изготовителя. Напомним, что все изготовители у нас включены в соответствующий реестр, который ведет МВД. И теперь можно изготавливать не только стандартные знаки, но и другие их типы. Например, уменьшенные знаки на мотоциклы импортного производства, или квадратные для американских и японских автомобилей.

По-прежнему, в случае потери и порчи номера обращаться за его изготовлением необходимо именно в организацию, которая этим занимается. Для этого требуется паспорт и свидетельство регистрации автомобиля.