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29.12.2019 09:37
Рубрика: В мире

Представители Луганска выехали для обмена пленными

Текст: Марина Алешина

В ближайшее время в районе Горловки, на линии соприкосновения, должен состояться обмен пленными между Киевом и Донбассом. Как передают в самопровозглашенной Луганской народной республике, ее представители уже выехали в сторону КПП "Майорск".

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Главу уполномоченной рабочей группы ЛНР Ольгу Кобцеву цитирует РИА Новости. Пока неизвестно точно, по какой формуле будет произведен обмен. Ранее в Луганске говорили, что готовы передать украинской стороне до 30 человек. В Донецкой народной республике ожидают получить назад 87 человек в обмен на 55 украинских силовиков.

Последний раз стороны проводили такую операцию под занавес 2017 года. До последнего нет стопроцентной гарантии, что она состоится и на этот раз, однако в ЛНР надеются, что Киев все же в полном объеме выполнит свои обязательства, подтвержденные лидерами "нормандского формата".

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