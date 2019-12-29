Президент Черногории рискует быть проклятым

Ситуация накалялась, и Патриарх Сербский Ириней призвал "государственные власти Черногории, особенно сотрудников Министерства внутренних дел, немедленно прекратить жестокий террор в отношении Сербской Православной Церкви, ее духовенства и верных людей".

В свою очередь Милан Кнежевич, один из лидеров оппозиционного Демократического фронта, попросил митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия проклясть Мило Джукановича. "Если он как президент подпишет позорный закон о религиозных объединениях, призываю проклясть его самого и его потомство. Имею право этого просить от имени всех, кто пострадал и кто вышел на улицы в знак протеста", - заявил политик.

Между тем черногорские власти абсолютно не интересует позиция собственных граждан, три четверти из которых изъясняются как православные, о чем, не стесняясь, говорит и премьер-министр данного балканского государства Душко Маркович. "Митрополия Черногорско-Приморская и митрополит Амфилохий не уважают законы Черногории и не хотят принять тот факт, что Черногория - это независимое государство. Но государство им это объяснит силой закона", - отмечает он, указывая также и на то, что иерархи СПЦ почему-то не поддерживают членство Черногории в НАТО (политик, по всей видимости, забыл о бомбардировках Союзной Республики Югославии со стороны альянса в 1999 году).

Следует учитывать, что Черногорско-Приморская митрополия является самой старой в СПЦ. Она - единственная, просуществовавшая без изменений с момента получения автокефалии в 1219 году. При этом ее глава - митрополит Амфилохий называет три главных греха нынешней официальной Подгорицы: создание раскольнической церкви, признание лжегосударства Косово, введение санкций в отношении России. "Это стыд и срам властям, а не всей Черногории, поскольку Черногория этого не принимает", - подчеркивает он, обозначая истинного, по его мнению, инициатора православного раскола - Соединенные Штаты Америки.

Показательным является и тот факт, что утвержденный антицерковный закон рассматривался властями еще в 2015 году, однако он вновь приобрел актуальность именно после состоявшегося месяц назад визита в Подгорицу посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, "засветившегося" ранее в процессе реализации церковного раскола на Украине. Очевидно, что настала очередь и Сербской Православной Церкви, которая выступает серьезным препятствием на пути реализации геополитических замыслов Вашингтона на Балканах. При этом против СПЦ американцами развернута массированная информационная кампания, направленная на разрушение ее исторических связей с Москвой и дистанцирование иерархов СПЦ от косовского вопроса, к более активному урегулированию которого уже подключился Белый дом.

Мнение

В рамках Балканского клуба "Русской Народной Линии" профессор Зоран Чворович обозначил конечную цель Подгорицы и ее кураторов из США. Она, по его мнению, заключается в том, чтобы посредством жесткого давления вынудить духовенство митрополии Черногорско-Приморской - сначала из страха, а затем из чувства безвыходности, да и по привычке - принять ложную черногорскую национальную идентичность и постепенно - одну за другой - лишать епархии в Черногории признаков сербской идентичности.

"Антисербский режим Джукановича оказывает воздействие на митрополию Черногорско-Приморскую, чтобы юридическим и явным информационным давлением довести её до состояния полной неуверенности - правовой и финансовой беззащитности и, в то же самое время, - до состояния зависимости от милости отдельных представителей государственной власти, - отметил эксперт. - Поэтому епархии Сербской Православной Церкви в Черногории будут формально лишены права собственности на самые важные храмы, самые большие святыни, так же, как и на самые большие источники дохода, так как Сербская Церковь будет в соответствии с Законом облагаться налогом. Кроме того, будут продолжаться преследования священников и монахов, которые не являются уроженцами Черногории".

Письмо поддержки

Наместник Сретенского мужского монастыря архиепископ Верейский Амвросий направил письмо со словами поддержки митрополиту Черногорскому и Приморскому Амфилохию: "Больно видеть, как смута, принесенная противниками Православия в славянские Церкви, породившая раскольничью структуру в Украине, дошла и до священной Черногорской земли. Сложно было представить, каким ухищрением можно попытаться навредить Церкви в Черногории, где народ встает за своих пастырей и святыни, где, казалось, Церковь имеет настолько сильный голос, что никто не посмеет пойти против народа Божия. Возмутительным и чудовищным является избиение настоятеля Цетинского монастыря епископа Мефодия (Остоича) так называемыми "стражами порядка", показавшими истинное лицо тех, кто стоит за антицерковными и антинародными законами в Черногории. Однако, враг рода человеческого коварен и хитер. И через людей, способных продать собственную совесть за политические выгоды или за земные блага, он пытается нанести болезненный удар по Телу Христову. Зная, как верующие Черногории дорожат своими святынями, он пытается отобрать самое дорогое. Но Бог не бывает поругаем. Уверен, что такая несправедливость лишь сплотит народ Божий еще крепче, как бывает всегда во времена гонений. Мы вместе с братией Сретенского монастыря Москвы будем молиться о том, чтобы Господь вернул мир на благословенную Черногорскую землю, чтобы Он вразумил и постыдил ваших соотечественников, восставших против Церкви Христовой и правды Божией".