В воскресенье президент России Владимир Путин провел два важных телефонных разговора - с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

Трампу Путин позвонил сам и поблагодарил за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Президенты России и США обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщили в пресс-службе Кремля, и условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Ситуация в Ливии, Сирии, проект "Северный поток-2", транзит российского газа через Украину, а также обмен удерживаемыми лицами в Донецкой области стали темами телефонной беседы лидеров России и Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту России. Они обменялись мнениями по Ливии: была подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве ФРГ и ООН. Путин и Меркель затронули также ситуацию в Сирии. Президент России и канцлер ФРГ обсудили и вопросы сотрудничества в газовой сфере. "Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2", - сообщили в пресс-службе Кремля. Также был отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

Лидеры позитивно оценили состоявшийся в Донецкой области обмен удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных". И конечно, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.