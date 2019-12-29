Новости

Зеленский поблагодарил лидеров "нормандской четверки" после обмена пленными 00:07
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею 29.12.2019
В США назвали главное достижение Путина за 20 лет 29.12.2019
СМИ: Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе 29.12.2019
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день 29.12.2019
США нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке 29.12.2019
Кристина Асмус оказалась в больнице 29.12.2019
Козак: Россия адекватно ответит на санкции против "Северного потока-2" 29.12.2019
На Кубани врачи внедрили новый способ лечения щитовидной железы 29.12.2019
Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли 29.12.2019
США потребовали экстрадиции из Украины солдата, обвиняемого убийстве 29.12.2019
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге на Новый год 29.12.2019
В КНДР собран пленум ЦК партии "для решения важных вопросов" 29.12.2019
Козак назвал компромисс с Украиной по газу тяжелым выбором 29.12.2019
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов 29.12.2019
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе 29.12.2019
УАЗ вспомнил о необычном микроавтобусе "Сула" 29.12.2019
Общественные фонды просят поправить порядок посещения реанимаций 29.12.2019
Турция показала национальный электромобиль 29.12.2019
Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2" и обмен пленными на Украине 29.12.2019
В Симферополе установили памятник цапле Симе 29.12.2019
Видео: упавший с неба сом разбил лобовое стекло Lexus 29.12.2019
В КБР на спецучениях 150 офицеров Минобороны поднялись на Эльбрус 29.12.2019
Александр Емельяненко прокомментировал победу брата 29.12.2019
Каждый третий немец ждет отставки правящей коалиции 29.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
29.12.2019 22:48
Рубрика: Власть

На связи

Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом и Ангелой Меркель
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 295(8053)
В воскресенье президент России Владимир Путин провел два важных телефонных разговора - с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

Трампу Путин позвонил сам и поблагодарил за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Президенты России и США обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщили в пресс-службе Кремля, и условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Фото: Reuters
Республики Донбасса и Киев обменяли удерживаемых лиц

Ситуация в Ливии, Сирии, проект "Северный поток-2", транзит российского газа через Украину, а также обмен удерживаемыми лицами в Донецкой области стали темами телефонной беседы лидеров России и Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту России. Они обменялись мнениями по Ливии: была подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве ФРГ и ООН. Путин и Меркель затронули также ситуацию в Сирии. Президент России и канцлер ФРГ обсудили и вопросы сотрудничества в газовой сфере. "Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2", - сообщили в пресс-службе Кремля. Также был отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

Лидеры позитивно оценили состоявшийся в Донецкой области обмен удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных". И конечно, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США

Главное сегодня

В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
В "Нафтогазе" заявили об отсутствии согласованных текстов соглашений по газу
Путин упростил получение информации о льготах
В МИД России появился новый департамент