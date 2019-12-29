В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день

В понедельник 30 декабря жителей столицы ждет метель и сильный ветер. Прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, приводит ТАСС слова и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В первой половине дня в Москве будет еще держаться холодная погода, но затем к городу приблизится "ложбина низкого давления", что вызовет сильный ветер с порывами до 18 м/c, рассказал Роман Вильфанд. Кроме того, начнется метель.

Вильфанд отметил, что в результате в столице могут появиться небольшие сугробы до 5 сантиметров.