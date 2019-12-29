Виталий Мутко оценил ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

В последние дни декабря вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий Правительственную комиссию по ликвидации ЧС в Иркутской области, вновь посетил пострадавшие от паводка территории. В этот раз поездка охватила сразу три района Приангарья: Тайшетский, Нижнеудинский и Тулунский, - где стихия нанесла наибольший ущерб.

За прошедшие полгода, отметил Виталий Мутко, многое было сделано, практически закрыт жилищный вопрос - у нескольких семей глава правкомиссии даже побыл в гостях. Коммунальные системы восстановлены, строятся новые ФАПы, школы - в том числе с помощью крупных корпораций. Однако остается и немало проблем, которые нужно решать безотлагательно.

Так в поселке Бирюса Тайшетского района жители на встрече с вице-премьером и врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым пожаловались на то, что денег, которые выделяются на капремонт пострадавших домов, не хватает. Тут палка о двух концах. С одной стороны, нередки случаи, когда наемные компании раздувают сметы. В том же Тайшетском районе Виталию Мутко показали документы, согласно которым капремонт обойдется почти в два миллиона рублей. С другой, если сметчик действует строго по закону, то рассчитывает сумму по Федеральным единичным расценкам, которые устанавливаются Минстроем РФ, а не по рыночным. Получается, что по смете кирпич стоит 4 рубля за штуку, а в реальности в той же Бирюсе даже б\у кирпичи не найти дешевле, чем по 8 рублей. А уж ремонтные бригады, которых, к слову остро не хватает, и вовсе ломят цены за свои услуги без оглядки на какие-то нормативы.

Чтобы избежать спекуляций, Виталий Мутко поручил Минстрою РФ, создать независимую государственную структуру, которая обследует спорные объекты и оценит реальную стоимость ремонта в них.

В Нижнеудинске много жалоб на то, что люди не могут получить компенсации за имущество и жилье, так как их дома не включили в зону затопления. Эта проблема характерна для большинства затопленных территорий. Дело в том, что немало домов затопило не паводком, а поднявшимися грунтовыми водами. Формально это не считается ЧС, а значит и выплат не полагается. Но дома-то, и прежде находившиеся не в идеальном состоянии, пришли в негодность. И с этим надо что-то делать.

А главной проблемой в городе остается нехватка жилья. После наводнения цены поднялись на немногие свободные квартиры. Люди не могут реализовать полученные сертификаты - им просто не хватает денег. Еще в предыдущий визит в ноябре Виталий Мутко потребовал от нижнеудинских властей начать строительство, тем более, что участок выделен, однако в декабре работы еще так и не начались.

В Тулуне, напротив, стройка идет полным ходом. Виталий Мутко осмотрел один из многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков - к марту, обещает застройщик, первые три двухэтажных дома будут готовы. Сдвинулось с мертвой точки и строительство малоэтажного микрорайона - тулунчане долго присматривались, не доверяя быстровозводимым каркасным домикам. Однако и здесь уже почти готовы 37 усадеб. Уже в январе первые хозяева получат ключи. А поскольку микрорайон рассчитан на 2,5 тысячи домов, то в будущем здесь будут строить жилье и по федеральным программам переселения из ветхого и аварийного жилья.

Кстати, по этой программе должны были расселять и жителей пятиэтажек, попавших в зону затопления. Вода на улице Рабочий городок поднялась до второго этажа. Первые два этажа и расселили, как пострадавших от паводка, а остальным жильцам пообещали переезд в следующем году. Но люди не согласны.

- Тогда мы получим новое жилье метр в метр. Жили пять человек на 40 квадратах, вот столько и дадут. А пострадавшим от паводка полагается по 18 квадратов на человека. Поэтому мы просим включить нас в число пострадавших, в конце концов, дома расселяют из-за наводнения, - пояснили местные жители.

Виталий Мутко согласился с доводами тулунчан и поручил включить эти дома в программу ликвидации последствий ЧС.

И на итоговом совещании глава правительственной комиссии обратил внимание региональных чиновников на необходимость индивидуального подхода к нуждам жителей зоны ЧС и призвал ускорить работу.

- В целом, сделано многое - это чувствуется и по настроению людей. 47 тысяч граждан получили выплаты. Налажена работа по выдаче сертификатов, при том что после повторного обследования число домов под снос выросло - уже признаны непригодными 7,2 тысячи жилых помещений. 5,7 тысячи семей уже получили жилье. Но есть еще спорные вопросы. Есть люди, которые до сих пор не согласны с оценкой пригодности домов - надо поставить точку в этих делах. Я просил бы органы власти и прокуратуру не оспаривать решения судов по ним, чтобы не затягивать процесс. Если потребуются дополнительные деньги на программу ликвидации - мы выделим их из резервного фонда РФ. Но все мероприятия на 2021 год будут финансироваться при условии наличия готовой проектно-сметной документации, - подчеркнул Виталий Мутко.

Он отметил, что все основные аварийно-восстановительные работы на территориях ЧС завершены, и необходимости в федеральном реагировании уже нет. Сейчас все - в руках региона.