В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России

В ДТП, произошедшем сегодня утром около Таллина с автобусом, следовавшим из Санкт-Петербурга, пострадала одна россиянка, сообщается в соцсетях со ссылкой на посольство России в Эстонии.

В информации сказано, что сотрудники посольства оперативно связались с местным отделением полиции и выяснили, что среди пострадавших оказалась одна гражданка России 1984 года рождения.

Сообщается также, что в разговоре с пострадавшей сотрудники посольства уточнили: полученные ею травмы носят легкий характер, вся необходимая медицинская помощь ей уже оказана и из больницы она выписана.

Пострадавшая заверила также, что в каком-либо дополнительном содействии она не видит необходимости. Тем не менее, посольство России в Эстонии продолжает выяснять детали, связанные с ДТП на 30 километре шоссе Таллин-Нарва. "РГ" сообщала, что ехавший из Санкт-Петербурга автобус сошел с трассы и перевернулся в кювет.