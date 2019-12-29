Путин: Крымский мост может простоять века

"Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он может и веками будет стоять, конечно", - заявил глава государства, добавив, что при строительстве использовались самые современные технологии.

Путин также напомнил, что попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались и раньше, но оказались безуспешными. "Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом - работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все - на собственных технологиях", - отметил президент.

Он также назвал молодцами участников строительства моста и поблагодарил их за проделанную работу.

Разговор корреспондента телепрограммы с президентом состоялся во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади, в котором Путин участвовал в среду вечером, уточняет агентство.

Напомним, Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, а движение поездов по железнодорожной части моста - 23 декабря 2019 года. Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.