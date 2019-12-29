Сжигание мусора для получения энергии теперь де-юре приравнивается к утилизации отходов. Для этого предварительно мусор должен быть переработан. Одновременно меняется порядок расходования средств экологического сбора, уплачиваемого производителями и импортерами продукции, которые не могут или не желают самостоятельно обеспечить утилизацию отходов. Закон об этом сегодня публикует "Российская газета".

Изменения внесены в законы об экологической экспертизе, об отходах производства и потребления, они вступят в силу с 1 января 2020 года. Теперь к утилизации отнесено "использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки". То есть мусор после переработки будут сжигать для получения энергии.

Ранее сжигание рассматривалось как обезвреживание мусора. Для проведения процедуры требовалось предоставление большего объема экологической документации и разрешений.

Что касается экосбора, то до сих пор собранные средства шли на софинансирование региональных программ по обращению с отходами, то есть, например, на строительство мусороперерабатывающих заводов.

Порядок предоставления субсидий регионам утверждало правительство. Теперь в законе нормы про предоставление субсидий регионам нет. Вместо этого закрепляется расходование средств экосбора "в порядке, установленным бюджетным законодательством РФ".

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев поручал минприроды обеспечить внесение поправок в законодательство, исключающих положение об использовании средств экологического сбора в качестве субсидий регионам, чтобы деньги направлялись целевым образом на утилизацию.

Минприроды как раз предлагало ввести возможность направления средств экосбора на создание инфраструктуры по утилизации отходов посредством их сжигания с производством энергии. То есть теперь взимаемые с предприятий средства будут направляться на переработку отходов.

Меняется также порядок взимания экологического сбора. Отчетным периодом в отношении внесения платы признается календарный год. Квартальные авансовые платежи вносятся не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала.