Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 450-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Подпункт 72 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5276; 2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 1, ст. 28; 2018, N 32, ст. 5114; N 53, ст. 8422; 2019, N 31, ст. 4453; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 декабря 2019 года, N 0001201912160076) изложить в следующей редакции:

"72) проектная документация объектов капитального строительства, используемых для утилизации твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления к объектам обезвреживания и (или) объектам размещения отходов, а также проекты рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе которые не предназначались для размещения отходов производства и потребления;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 46, ст. 5554; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 1, ст. 24; N 15, ст. 2066; 2018, N 1, ст. 87; 2019, N 30, ст. 4127; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 декабря 2019 года, N 0001201912160082) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце восьмом слова "а также" исключить, дополнить словами ", а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 настоящего Федерального закона (энергетическая утилизация)";

б) абзац девятый после слов "включая сжигание" дополнить словами ", за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов),";

2) в статье 5:

а) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"установление порядка и условий предоставления из федерального бюджета средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на выполнение нормативов утилизации отходов от использования товаров, обязанность по утилизации которых исполнена производителями товаров, импортерами товаров путем уплаты экологического сбора;";

б) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

"прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;";

3) абзац девятый статьи 6 изложить в следующей редакции:

"осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;";

4) в пункте 5 статьи 18 слова "в уведомительном порядке отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов" заменить словами "отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в составе отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в порядке и сроки, которые определены законодательством в области охраны окружающей среды";

5) пункт 18 статьи 242 изложить в следующей редакции:

"18. Учет и контроль выполнения установленных нормативов утилизации в отношении отходов от использования товаров, произведенных на территории Российской Федерации или ввезенных в Российскую Федерацию, в том числе проверка достоверности представленной производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации, включая акты утилизации отходов от использования товаров, осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном пунктом 16 настоящей статьи.";

6) в статье 245:

а) пункт 10 признать утратившим силу;

б) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

"11. Средства в объеме поступившего в федеральный бюджет экологического сбора предоставляются для выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров, обязанность по утилизации которых исполнена производителями товаров, импортерами товаров путем уплаты экологического сбора. Расходование средств поступившего в федеральный бюджет экологического сбора осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Порядок и условия предоставления средств на цели, предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

7) в статье 248:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"энергетическая утилизация.";

б) в пункте 4:

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"тариф на энергетическую утилизацию.";

абзац шестой считать абзацем седьмым и дополнить его словами ", за исключением затрат на энергетическую утилизацию".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2014, N 30, ст. 4220; 2015, N 1, ст. 11; 2016, N 1, ст. 24; 2017, N 31, ст. 4774; 2019, N 30, ст. 4097) следующие изменения:

1) в статье 162:

а) пункт 1 после слов "на окружающую среду" дополнить словами "по итогам отчетного периода";

б) пункт 4 после слов "выбросы и сбросы (включая аварийные)," дополнить словами "технологические нормативы,";

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Величина платежной базы для расчета размера квартальных авансовых платежей определяется в соответствии со статьей 164 настоящего Федерального закона.";

2) в статье 163:

а) пункт 1 после слов "на окружающую среду" дополнить словами "по итогам отчетного периода";

б) в пункте 5:

в абзаце третьем слово "использованных" заменить словом "утилизированных", слово "использования" заменить словом "утилизации";

в абзаце пятом слова "об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов" заменить словами "об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов";

абзац шестой дополнить словами ", а также за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные для объектов III категории нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов";

в абзаце седьмом слова "об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов" заменить словами "об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов";

3) статью 164 изложить в следующей редакции:

"Статья 164. Порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду

1. Плата за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ вносится лицами, обязанными вносить плату, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации по месту нахождения стационарного источника. Плата за размещение отходов производства и потребления вносится лицами, обязанными вносить плату, по месту нахождения объекта размещения отходов производства и потребления.

2. Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год.

3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, установленном статьей 163 настоящего Федерального закона, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.

4. Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода. Лица, обязанные вносить плату, вправе выбрать один из следующих способов определения размера квартального авансового платежа для каждого вида негативного воздействия на окружающую среду, за которое взимается плата:

1) в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей уплате (с учетом корректировки размера платы, осуществляемой в соответствии с пунктами 10 - 121 статьи 163 настоящего Федерального закона) за предыдущий год;

2) в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, при исчислении которой платежная база определяется исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, лимитов на размещение отходов производства и потребления;

3) в размере, определенном путем умножения платежной базы, которая определена на основе данных производственного экологического контроля об объеме или о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо об объеме или о массе размещенных отходов производства и потребления в предыдущем квартале текущего отчетного периода, на соответствующие ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду с применением коэффициентов, установленных статьей 163 настоящего Федерального закона.

5. Квартальные авансовые платежи не вносятся в текущем отчетном периоде лицами, обязанными вносить плату, в случае начала осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности указанными лицами в течение данного отчетного периода.

6. Выбранный способ определения размера квартального авансового платежа на год, следующий за отчетным периодом, по каждому виду негативного воздействия на окружающую среду указывается лицами, обязанными вносить плату, в составе декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный период.

Правила исчисления квартальных авансовых платежей определяются в соответствии с правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленными пунктом 13 статьи 163 настоящего Федерального закона.

7. Несвоевременное или неполное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду лицами, обязанными вносить плату, в том числе квартальных авансовых платежей, влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пеней, но не более чем в размере двух десятых процента за каждый день просрочки. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе квартальных авансовых платежей, начиная со следующего дня после дня окончания соответствующего срока, определенного пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

8. Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом, лица, обязанные вносить плату, представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

9. Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее форма устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

4) в пункте 2 статьи 165 слова "будущего отчетного периода" заменить словами "будущих отчетных периодов";

5) абзац девятый пункта 3 статьи 311 изложить в следующей редакции:

"нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также расчеты таких нормативов;".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин