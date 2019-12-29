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29.12.2019 13:00
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет с США на МЧМ по хоккею

Текст: Артур Нанян
Сегодня молодежная сборная России проведет третий матч на чемпионате мира в Остраве (Чехия). В соперниках у команды Валерия Брагина будут американцы.
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости

Кто в какой форме

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
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Перед очной встречей Россия и США набрали одинаковое количество очков - по три. Наша команда в стартовой игре чемпионата мира уступила хозяевам турнира чехам (3:4), а затем разгромила Канаду - 6:0. Отметим, что эта победа стала крупнейшей для россиян над "кленовыми листьями" в истории молодежных первенств планеты.

Что касается американцев, то они в первом матче проиграли Канаде (4:6), после чего не без труда, но все же победили Германию (6:3). Отдельно в составе США стоит отметить Шейна Пинто, забросившего уже три шайбы на МЧМ.

Главное - тактика

После матча с Канадой главный тренер российской сборной Валерий Брагин отметил: его команде есть в чем прибавлять. Но при этом, по словам специалиста, его порадовало то, как тактически действовали наши хоккеисты.

"С первой и до последней минуты мы тактически действовали грамотно. И это радует", - сказал Брагин. "В матче было два-три неудачных отрезка, мы их поправили. Самое главное - все поняли, что многое решается тактически правильной игрой".

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
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В свою очередь наставник американской команды Скотт Санделин похвалил Брагина и отметил, что в матчах с такими сборными, как Россия, можно научиться чему-то новому.

"Играть против таких тренеров как Хантер или Брагин - это вызов. Это великолепные специалисты", - подчеркнул Санделин. "Я еще таковым, наверное, не считаюсь. Будет здорово сыграть с такими сборными и научиться у их наставников тому, как они работают во время матча".

Статистика

В истории молодежного чемпионата мира Россия и США встречались 20 раз. Наша команда одержала в них 11 побед и уступила в девяти матчах, в том числе в полуфинале прошлого розыгрыша турнира (1:2).

В последний раз наши спортсмены обыгрывали американцев (2:1) на МЧМ в 2016 году. Добавим, что в финале турнира россияне уступили хозяевам соревнований финнам (3:4).

Букмекеры

Небольшое предпочтение в этой паре букмекеры отдают американцам. Эксперты принимают ставки на победу США в основном время с расчетом 1 к 2,2, а на Россию - 1 к 2,5. На итоговый успех американцев в этом матче (с учетом овертайма и буллитов) коэффициент равен 1,73, на команду Валерия Брагина - 2,00.

Где будем смотреть

29 декабря, воскресенье

Матч ТВ

21.00 Сборная России - Сборная США. Прямая трансляция.

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