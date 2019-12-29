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29.12.2019 13:32
Рубрика: Культура

Сергей Гармаш: Галина Волчек не хотела умирать, она очень хотела жить

Текст: Дарья Щеглова
Гражданская панихида по Галине Волчек в "Современнике" завершилась, но к театру продолжают нести цветы. Последнее слово на церемонии прощания сказал Сергей Гармаш.

- Третий день в театре происходит что-то невероятное. Все смотрят друг другу в глаза, чувствуют друг друга. Нам тяжело. Но это, наверное, такой момент, когда мы делаем то, чего всегда хотела Галина Борисовна - мы держим друг друга за руки. Это великое событие. Умерла наш художественный руководитель, наш друг, учитель. Наша мама. Наше сердце. Нет, вот сердце не умрет. Вчера на отпевании священник сказал очень хорошие слова: "Если мы хотим в Царствие Небесное, важно понимать в жизни разницу между целями и смыслами". И Галина Борисовна понимала эту разницу. Она имела невероятную страсть к труду, к созиданию. Этим она наполнила нас. Не знаю, чего больше вложила в меня Галина Борисовна, как в сына, как в человека, как в артиста. И так можно сказать про каждого нашего артиста, - сказал Сергей Гармаш.

Фото: Анатолий Гаранин/ РИА Новости
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- Когда-то в одной передаче Марина Неелова очень здорово рассказала о том, что в жизни Галины Борисовны всегда присутствовала режиссура. Связывая это, я хочу вам сказать напоследок - она не хотела умирать. Не любила об этом говорить. Она очень хотела жить. И она жила. И вот здесь 19 декабря мы собрались узким кругом в день ее рождения. И наша молодежь, ею любимая, ее главная ставка, сделала потрясающий капустник. А после этого капустника, она попросила отойти от ее кресла и сказала: "Я встану". И встала. Мы будем работать, зная, что вы стоите в одной из кулис, - подытожил артист.

Галину Волчек, которой не стало 26 декабря, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова.

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