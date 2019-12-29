Суд отпустил пятерых экс-бойцов "Беркута" под личное обязательство

Пятеро бывших бойцов подразделения "Беркут", принимавших участие в печально известных событиях на "майдане" в 2014 году, отпущены под личное обязательство. Такое решение в субботу, 28 декабря, принял Киевский апелляционный суд.

"Суд решил изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", - приводит слова председательствующей судьи РИА Новости.

Всех экс-бойцов обвиняют в стрельбе на киевской Площади Независимости и убийстве 48 человек.

Отмечается, что Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский отпущены из Лукьяновского СИЗО, а Александр Маринченко и Сергей Тамтур - из-под домашнего ареста.

Решение суда вызвало противоречивую реакцию. Уже в зале суда оно сопровождалось выкриками. У здания собрались возмущенные вердиктом активисты. Они планируют помешать вывезти пятерых обвиняемых из Киева, поскольку в воскресенье их якобы планируют обменять на задержанных украинцев в Донбассе.

Напомним, в феврале 2014 года неизвестные расстреляли из снайперского оружия участников "майдана" и сотрудников правоохранительных органов, в результате чего погибли 53 человека. Киевские власти обвинили в этом бойцов подразделения "Беркут".