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29.12.2019 12:35
Рубрика: Общество

Татьяна Тарасова: Галина Волчек - человек, родной для всей страны

Текст: Дарья Щеглова
Татьяна Тарасова. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Татьяна Тарасова. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Татьяна Тарасова. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Попрощаться с Галиной Волчек в "Современник" пришли не только актеры и режиссеры - поднялась на сцену и Татьяна Тарасова, знаменитый тренер по фигурному катанию. Она отметила, что Галина Борисовна всегда находила время для каждого, никого не оставляла без внимания.

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- Невозможно рассказать о том, сколько было у нее сердец. Что бы у меня ни случилось, я всегда бежала в этот театр. Я даже не знаю, за что она меня так любила. Любила она всех. Но мне казалось, что мне она уделяла особое внимание. Общалась со мной, как с сестрой. Она рассказывала о постановках, декорация, а я всегда соглашалась с ней. Ещё Галя очень любила своих артистов. Каждому уделяла внимание. О том, что она уйдет, мы не подозревали. Не было никаких страхов, мы совсем недавно праздновали ее день рождения. Прости нас, что мы тогда не заметили и не поняли, - сказала Татьяна Тарасова.

- Я сегодня улетала из Красноярска, там дворец - 12 тысяч человек. И вот весь дворец просил передать поклоны, цветы. Этот человек на все времена. Во всей этой стране огромной он родной. Вошел в каждый дом. Великая женщина. Умнейшая. Таких не бывает, - подытожила тренер.

Общество Утраты Культура Театр Драматический театр

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