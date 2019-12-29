Уходит целая эпоха: В "Современнике" прощаются с Галиной Волчек

Разговоры о Галине Волчек уже слышны в холле метрополитена, выход со станции "Чистые пруды". Сегодня перекрыто автомобильное движение со стороны театра от улицы Покровка до Мясницкой.
Минуя рамки, люди выстраиваются в цепочку у дверей "Современника". В руках пышные букеты. Без суеты, давки. Тихо. Мы ждем, когда начнут впускать в стены театра. Кто-то вспоминает любимые роли в кино, сыгранные Волчек. Совсем негромко. Траур. У подножия театра уже лежат цветы. Двери "Современника" открываются. При входе - экраны, на них фотографии Галины Борисовны. Оркестр негромко играет траурную музыку. На сцене труппа театра держит траурный караул. Рядом Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, директор "Современника" Игорь Попов. Они вглядываются в экран - здесь кадры с Галиной Волчек, короткие видео, сильные и живые. Хочется плакать.
Люди проходят к сцене, чтобы возложить цветы.
Тяжелые вздохи, слезы на глазах. Вместе с Галиной Волчек уходит целая эпоха.
Александра Захарова: Судьбы отца и Галины Волчек удивительно переплетены
В театре "Современник" проходит прощание с его многолетним художественным руководителем Галиной Волчек. Церемонию посетила и дочь недавно ушедшего из жизни режиссера Марка Захарова Александра Захарова. Она провела параллели в жизни Волчек и своего отца.
- Беда, конечно. Очень страшно. Мы сейчас с Денисом (сын Галины Волчек - ред.) думали, как удивительно переплетены судьбы наших родителей Марка Захарова и Галины Волчек. Они родились в один год, в один день показывались, чтобы стать актерами в театре "Моссовета", где им обоим отказали, их в один день утверждали главными режиссерами. И более 40 лет они строили два лучших театра в Москве: театр "Ленком" и театр "Современник". Подставляя друг другу плечо, они никогда не соперничали, - сказала Александра Захарова.
Александр Ширвиндт: Триптих существа Волчек - талант, мудрость и смелость
- Снаряды рвутся рядом. Очень прицельно и совершенно по важным стратегическим объектам. 63 года нашей дружбе и общению. Что такое Галочка? Триптих ее существа: талант, мудрость и смелость. Доказательство этому ее жизнь - поступки, а не теоретическое пребывание в этих ипостасях, - подчеркнул артист.
Он добавил, что второй Волчек не будет: "Масса талантливых учеников у нас, но таких ярчайших что-то перестали делать ... Конвеерность некоторая. То, что она совершила, останется навсегда. Потому что это веха эпохи. Эпоха кончается навсегда".