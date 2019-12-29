Уходит целая эпоха: В "Современнике" прощаются с Галиной Волчек

Разговоры о Галине Волчек уже слышны в холле метрополитена, выход со станции "Чистые пруды". Сегодня перекрыто автомобильное движение со стороны театра от улицы Покровка до Мясницкой.

Минуя рамки, люди выстраиваются в цепочку у дверей "Современника". В руках пышные букеты. Без суеты, давки. Тихо. Мы ждем, когда начнут впускать в стены театра. Кто-то вспоминает любимые роли в кино, сыгранные Волчек. Совсем негромко. Траур. У подножия театра уже лежат цветы. Двери "Современника" открываются. При входе - экраны, на них фотографии Галины Борисовны. Оркестр негромко играет траурную музыку. На сцене труппа театра держит траурный караул. Рядом Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, директор "Современника" Игорь Попов. Они вглядываются в экран - здесь кадры с Галиной Волчек, короткие видео, сильные и живые. Хочется плакать.

Люди проходят к сцене, чтобы возложить цветы.

Тяжелые вздохи, слезы на глазах. Вместе с Галиной Волчек уходит целая эпоха.