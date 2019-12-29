Турция показала национальный электромобиль

В IT-парке под Стамбулом в присутствии президента республики Реджепа Эрдогана прошла презентация первых прототипов от новообразованного национального турецкого автопроизводителя TOGG - компактного кроссовера C-SUV и седана.

Коммюнике события изобилует отсылками к национальной культуре, подчеркивает использование только национальных патентов в проекте и обещает много новых технологий, 50 миллиардов долларов к ВВП и 25 000 рабочих мест. При этом нет сколько-нибудь достоверной информации о показанных машинах.

Кроссовер должен выйти первым, правда, только в 2022 году. Он базируется на модульной платформе, естественно "собственной разработки", с литий-ионной батареей в базе под полом, одним электромотором на задней оси для заднеприводных машин и со вторым на передней для полноприводных. На этой платформе до 2030 года должны выйти пять моделей разных классов.

Заднеприводный кроссовер будет иметь 200 л.с. мощности, 7,8 с. разгона 0-100 км/ч. Полноприводный - 400 л.с. и 4,8 с. до "сотни". Батареи предложат на 300+ и 500+ км пробега на полном заряде. Функция быстрой зарядки позволит заполнить 80% емкости батарей 150-киловаттным постоянным током за 30 минут.

Дизайн машин создавался на основе эскизов, отобранных голосованием граждан. Строила прототипы итальянская компания Pininfarina. Внешне кроссовер TOGG - просто современный кроссовер, каких китайские Geely, Changan и Hover уже давно собирают.

В интерьере интересно оформлен селектор трансмиссии в виде качающейся клавиши на торце "утеса", вздымающегося между сиденьями. Еще в салоне "телевизоров" целых пять. Плюс к производству машины обещают подвезти трехмерную дополненную реальность в лобовом стекле для взора водителя.

Прототип кроссовера имеет адаптивный круиз-контроль, способный поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля и самостоятельно трогаться и оттормаживаться в пробках. Бортовая виртуальная оболочка может взаимодействовать с окружающей инфраструктурой, мобильной электроникой и другими участниками дорожного движения. И она будет регулярно обновляться "по воздуху".

Национальные электромобили не замкнутся на внутреннем спросе и будут поставляться на экспорт.

Турецкий национальный автопроизводитель TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu - буквально "Компания "Автомобили Турции") - проект патронируемый правительством и курируемый президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Образован летом 2018 года, как совместное предприятие пяти крупнейших коммерческих компаний страны - Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding и Союза торговых палат и товарных бирж Турции - аналога российского Союза промышленников и предпринимателей.