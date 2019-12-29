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29.12.2019 22:13
Рубрика: Спорт

Прокат окончен

В Красноярске завершился чемпионат России
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Красноярске. Наибольший интерес у зрителей вызвали соревнования у женщин-одиночниц. Чемпионкой России во второй раз в карьере стала 15-летняя Анна Щербакова. Спортсменка получила от судей 181,94 балла за свою произвольную программу, набрав по сумме 261,87 балла. Лидировавшая после короткой программы Алена Косторная исполнила два тройных акселя в произвольной программе и заняла итоговое второе место. Тройку лучших замкнула Александра Трусова.
15-летняя Щербакова во второй раз в карьере выиграла "золото" чемпионата страны. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС 15-летняя Щербакова во второй раз в карьере выиграла "золото" чемпионата страны. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
15-летняя Щербакова во второй раз в карьере выиграла "золото" чемпионата страны. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами России в соревнованиях спортивных па, у мужчин первенствовал Дмитрий Алиев, а в танцах на льду не было равных Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Также Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года. Турнир пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Туктамышева впервые попробовала сделать четверной прыжок на соревнованиях

В состав команды включены:

Женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин. Запасные: Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.

Спортивные пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин. Запасные: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Алина Пепелева - Роман Плешков, Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов.

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро. Запасные: Аннабель Морозов - Андрей Багин, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Софья Шевченко - Игорь Еременко.

Итоги турнира специально для "РГ" подвел серебряный призер Игр в танцах на льду, хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

Илья, что скажете о распределении мест на пьедестале в турнире одиночниц? Насколько он соответствует реальному раскладу сил?

Илья Авербух: Расклад сил таков, что три девочки Этери Тутберидзе - Щербакова, Косторная и Трусова едут дальше на чемпионаты Европы и мира. Это было главной интригой. Кто из них занял первое-второе-третье место, по большому счету не имеет никакого значения, потому что каждая из фигуристок очень сильна. В этом сезоне они уже не раз обыгрывали друг друга и в заочной, и в очной борьбе. Поэтому для них этот чемпионат России был самым важным стартом. Нужно было отобраться в сборную, что они и сделали. Теперь можно спокойно готовиться к чемпионату Европы и мира.

Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав сборной на январский чемпионат Европы в австрийском Граце

Оценки Косторной в короткой программе, Щербаковой в произвольной и по сумме двух прокатов были просто космическими - выше официальных мировых рекордов...

Илья Авербух: Не стоит какие-то выводы делать по этому турниру с точки зрения результатов. Говорить о рекордных прокатах и цифрах. Это национальное первенство. На внутренних стартах оценки всегда чуть выше. Поэтому эти рекорды и не ратифицируются. Но можно сказать, что девчонки молодцы. Сейчас им, наверное, нужно немножко отдохнуть. Впереди январский чемпионат Европы. Главный турнир года - чемпионат мира - пройдет в марте. Хочу сказать, что у каждой фигуристки свой биоритм. Второй год в лучшей форме к чемпионату России подходит Щербакова. Но каждая из девушек имеет свои преимущества. Каждая работает на грани понимания даже каких-то человеческих возможностей. Поэтому от ошибок никто не застрахован. Основная борьба будет впереди, и она будет очень интересная.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Медведева заявила, что в следующем году вернется еще сильнее

Очень обидная ситуация произошла с Евгенией Медведевой, которая была вынуждена сняться с произвольной программы из-за сломанного ботинка. Женя говорит, что станет только сильнее в следующем году. Сможет она вернуться?

Илья Авербух: Женя не заявляет об уходе. Ей неоткуда возвращаться. Она говорит о продолжении карьеры. Это ее решение, ее выбор, ее право. Мы должны его уважать как любое решение выдающейся спортсменки. Этим и отличаются спортсмены - желанием преодолевать себя и сложности. Когда будет что обсуждать, мы будем обсуждать. Сейчас я очень рад, что Женя приезжает к нам после чемпионата России для выступления в спектакле "Волшебник страны Оз".

Елизавета Туктамышева стала в Красноярске четвертой. Но ее продолжают называть "Императрицей". Как вам ее попытка, пусть и неудачная, сделать четверной?

Илья Авербух: Лиза заслуживает уважение даже без попытки исполнить четверной тулуп. От меня лично. Она потрясающая, выдающаяся спортсменка. Я считаю, несмотря ни на что, у нее очень счастливая спортивная карьера. Она чемпионка мира. Я сотрудничал с Лизой и всегда рад ее участию во всех моих проектах.

Спорт Фигурное катание

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