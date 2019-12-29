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29.12.2019 08:00
Рубрика: Власть

В МИД России появился новый департамент

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в Министерстве иностранных дел РФ создается 42-й департамент. Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, чем будет заниматься новое подразделение.

Фото: iStock
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Новая структура будет разрабатывать и реализовывать государственную политику в области международной информационной безопасности. Она также займется борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и преступных целях, и будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, сообщается в Facebook.

Подразделение подготовит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества с другими странами и международными организациями в области информационной безопасности, займется согласованием национальных мер в этой сфере в рамках международных отношений.

Напомним, ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что информационное давление, которое западные страны пытаются оказать на Вооруженные силы РФ, заметно усилилось. Оно направлено на дискредитацию огромной работы, которая ведется по укреплению российской армии, заявил Цаликов, подчеркнув, что система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния.

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