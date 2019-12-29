В "Нафтогазе" заявили об отсутствии согласованных текстов соглашений по газу

На переговорах в Вене Россия и Украина к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа. Об этом в Facebook написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, отметив, что борьба идет за каждую запятую. Коболев сообщил о наличии определенного прогресса, однако согласованных текстов соглашений все еще нет.

Глава "Нафтогаза" рассказал также, что его команда работала над согласованием текстов договоров несколько дней. Сейчас стороны обсуждают три документа: соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины ОГТСУ и "Газпромом", договор об организации транзита газа и мировое соглашение, согласно которому обе компании признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Газпром" выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. О выплате этой суммы было оговорено заранее, когда был подписан протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований. Подписание договора о транзите российского газа в Европу через Украину ожидается до конца этого года.