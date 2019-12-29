В первые дни Нового года температура может повыситься до плюс 5 градусов

Очередное повышение температуры может начаться в столичном регионе со 2 января.

Это следует из расчета погоды на сайте Гидрометцентра.

Так, во второй день нового года до плюс 3-х, а дальше все выше и выше. В субботу, 4 января, до плюс 5 ночью и днем. Если прогноз оправдается, то весь выпавший до Нового года снег растает. Напомним, что ранее Гидрометцентр сообщил, что в понедельник возможна метель и образование снежного покрова до 5 сантиметров.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина отметила, что плюсовые температуры в январе встречаются, но это серьезная аномалия. Все-таки январь - самый холодный месяц в году.