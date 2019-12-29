В США назвали главное достижение Путина за 20 лет

За двадцать лет пребывания во власти Владимира Путина Россия восстановила значительную часть потерянного с распадом СССР влияния, сообщает международное информационное агентство Bloomberg.

Среди достижений - углубление взаимоотношений с Китаем, Крым, изменение ситуации в Сирии, продажа С-400 Турции - члену НАТО, договоренности с ключевым союзником США Саудовской Аравией по нефти и вооружениям, а также с Венесуэлой. Кроме того, Путин доминировал в зале для переговоров "нормандской четверки".

Россия снова стала главной силой на Ближнем Востоке, констатируют авторы. И расширяет влияние в Африке.

Одно из самых впечатляющих достижений: Владимир Путин усиливает геополитическое влияние при скромном бюджете. Bloomberg сравнило траты США на оборону, которые более чем вдвое превышают расходы бюджета РФ на все сферы.

При этом финансовый баланс России - один из самых здоровых в мире, признают авторы, отмечая высокую оценку со стороны МВФ и рейтинговых агентств, а также бюджетный профицит и один из самых больших золотовалютных резервов в мире.