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29.12.2019 13:21
Рубрика: В мире

В зоне обмена пленными в Донбассе произошло ДТП

В "серой зоне" в Донбассе, где идёт обмен пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны и Киевом - с другой, произошло ДТП.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Речь идёт о столкновении пассажирского автобуса, где находились участники обмена, и микроавтобуса. Какой из сторон принадлежат автомобили, не уточняется.

Как сообщает ТАСС, машины значительных повреждений не получили, пострадавших тоже нет.

Обмен пленными начался сегодня возле КПП "Горловка".

Ранее говорилось, что власти непризнанных республик собираются передать украинской стороне 55 человек, рассчитывая получить 87. Однако эти цифры могут измениться.

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