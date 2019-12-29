С 1 января 2020 года полномочия по проверкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают с животноводческой продукцией, закрепляются исключительно на федеральном уровне. Закон об этом публикует "Российская газета".

Прийти с проверкой на предприятие, которое занимается содержанием или убоем животных, а также переработкой и реализацией мясной, молочной или рыбной продукции, сможет только инспектор территориального управления Россельхознадзора. У инспекторов региональных ветслужб больше такого права не будет.

Функции региональных и федеральных инспекторов дублировались и создавали чрезмерную нагрузку на бизнес, каждый регион мог разработать свое положение о ветеринарном надзоре, по сути, вписать в него все, что угодно. Скрывались факты распространения заразных болезней. Несвоевременно исключалась из оборота небезопасная для здоровья людей животноводческая продукция.

Федеральные органы работают в рамках прозрачной и известной всем нормативной базы, отмечают в Россельхознадзоре. Поэтому для контроля и принятия решений теперь определены четкие, общие для всех стандарты. При этом региональные службы оставляют за собой все прежние функции, за исключением права проверок, отметила начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагула.

Россельхознадзор получил полномочия по проверкам более чем 230 тысяч региональных предприятий, к ним добавляются еще более 250 тысяч объектов федерального надзора. Ресурсов для проверок такого количества объектов достаточно, уверяют в ведомстве. Большая часть работы будет проводиться с использованием системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий".

Следующий этап укрепления вертикали ветеринарного надзора и повышения биологической безопасности - принятие поправок в закон о ветеринарии, которые обеспечат маркировку и учет домашних и сельхозживотных.