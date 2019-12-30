Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 447-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора"

Принят Государственной Думой 13 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

В части второй статьи 19 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1861; 2011, N 23, ст. 3256) слова "органами ветеринарного надзора" заменить словами "уполномоченными в области ветеринарии органами исполнительной власти".

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 29; N 30, ст. 3805; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 29, ст. 4339, 4359, 4369; 2016, N 27, ст. 4160; 2018, N 18, ст. 2571; N 53, ст. 8450; 2019, N 31, ст. 4456) следующие изменения:

1) в абзаце шестом части второй статьи 1 слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

2) абзац шестой части второй статьи 3 признать утратившим силу;

3) в статье 31:

а) в пункте 3:

подпункт 1 дополнить словами ", указанных в пункте 1 настоящей статьи";

подпункт 2 дополнить словами ", указанных в пункте 1 настоящей статьи";

подпункт 6 дополнить словами ", указанные в пункте 1 настоящей статьи";

подпункт 7 дополнить словами ", указанных в пункте 1 настоящей статьи";

подпункт 9 дополнить словами ", указанных в пункте 1 настоящей статьи";

подпункт 10 после слов "переданных полномочий" дополнить словами ", указанных в пункте 1 настоящей статьи,";

б) в пункте 4:

в подпункте 1:

абзац первый после слов "переданных полномочий" дополнить словами ", указанных в пункте 1 настоящей статьи,";

абзац третий дополнить словами ", указанные в пункте 1 настоящей статьи";

подпункт 2 после слов "переданных полномочий" дополнить словами ", указанных в пункте 1 настоящей статьи,";

в) в пункте 5:

подпункт 1 дополнить словами ", указанные в пункте 1 настоящей статьи";

подпункт 2 дополнить словами ", указанные в пункте 1 настоящей статьи";

подпункт 3 дополнить словами ", указанные в пункте 1 настоящей статьи";

подпункт 4 после слов "переданных полномочий" дополнить словами ", указанных в пункте 1 настоящей статьи,";

абзац второй подпункта 5 дополнить словами ", указанных в пункте 1 настоящей статьи";

г) пункт 6 после слов "настоящим Законом," дополнить словами "за исключением полномочия по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора,", слова "установленном Федеральным законом" заменить словами "установленном статьей 263 Федерального закона";

4) в статье 5:

а) в пункте 21 слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

б) в пункте 22 слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

5) в наименовании раздела III слово "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ" заменить словами "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ";

6) в статье 8:

а) в наименовании слово "Государственный" заменить словами "Федеральный государственный";

б) в пункте 1 слово "государственным" заменить словами "федеральным государственным", слова "и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и слова "законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области ветеринарии," исключить;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Федеральный государственный ветеринарный надзор осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Полномочие по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора не может быть передано для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном статьей 268 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В порядке, установленном статьей 268 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора может передавать для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации часть своего полномочия по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора в отношении граждан, осуществляющих исключительно на территории соответствующего субъекта Российской Федерации деятельность, предметом которой являются разведение, выращивание, содержание животных, перемещение (в том числе перевозка и перегон) животных по территории субъекта Российской Федерации, оборот и убой животных на территории субъекта Российской Федерации, производство, переработка, хранение, реализация на территории субъекта Российской Федерации подконтрольных товаров и их транспортировка по территории субъекта Российской Федерации.";

г) в пункте 21 слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

д) в пункте 22 слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

е) в пункте 3 слова "государственного ветеринарного" заменить словами "федерального государственного ветеринарного";

7) в статье 9:

а) в наименовании слова "органов государственного ветеринарного надзора" заменить словами "органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор";

б) в абзаце первом части первой слова "органов государственного ветеринарного надзора" заменить словами "органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор";

в) часть четвертую признать утратившей силу;

г) в части пятой слова "органов государственного ветеринарного надзора по осуществлению" заменить словами "органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор, по осуществлению федерального";

д) в части шестой слова "органов государственного ветеринарного надзора по осуществлению" заменить словами "органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор, по осуществлению федерального";

8) в части второй статьи 12 слова "органов государственного ветеринарного надзора" заменить словами "органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор,";

9) в части шестой статьи 13 слова "органами государственного ветеринарного надзора" заменить словами "органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный надзор,";

10) в статье 14:

а) в части четвертой слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

б) в части шестой слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

в) в части седьмой слово "государственный" заменить словами "федеральный государственный";

г) в части восьмой:

в абзаце первом слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

в абзаце третьем слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

в абзаце пятом слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

д) в части девятой слово "Государственный" заменить словами "Федеральный государственный";

е) в части десятой:

в абзаце первом слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

в абзаце третьем слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

в абзаце четвертом слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

ж) в части двенадцатой слово "государственного" заменить словами "федерального государственного";

11) в статье 17:

а) часть вторую после слов "переданные полномочия," дополнить словами "указанные в пункте 1 статьи 31 настоящего Закона,";

б) часть третью дополнить словами ", указанные в пункте 1 статьи 31 настоящего Закона";

в) часть четвертую после слов "переданные полномочия," дополнить словами "указанные в пункте 1 статьи 31 настоящего Закона,";

г) часть пятую после слов "переданные полномочия," дополнить словами "указанные в пункте 1 статьи 31 настоящего Закона,";

д) дополнить частью десятой следующего содержания:

"Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федерации, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, указанные в пункте 1 статьи 31 настоящего Закона, и их заместители имеют право вносить в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации представления об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.";

12) в части первой статьи 19 цифру "9" заменить цифрами "17".

Статья 3

В подпункте 7 статьи 14 Федерального закона от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ "О государственной охране" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2594; 2003, N 27, ст. 2700; 2011, N 50, ст. 7366; 2013, N 27, ст. 3477) слово "государственный" заменить словами "федеральный государственный".

Статья 4

В статье 15 Федерального закона от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2011, N 30, ст. 4590) слова "государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного надзора".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 14, ст. 2017; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359, 4380; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 5133; N 53, ст. 8424, 8454; 2019, N 6, ст. 461; N 12, ст. 1226; N 42, ст. 5801) следующие изменения:

1) подпункт 492 пункта 2 статьи 263 признать утратившим силу;

2) в абзаце первом пункта 3 статьи 2611 цифры "492," исключить.

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 2 января 2000 года N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 150; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 14, ст. 1458; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590, 4596; 2015, N 1, ст. 85; N 29, ст. 4339; 2018, N 18, ст. 2571) следующие изменения:

1) в статье 13:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации," и слова ", регионального государственного ветеринарного надзора" исключить;

б) в пункте 3 слово "государственный" заменить словами "федеральный государственный";

2) в абзаце третьем пункта 2 статьи 17 слова "государственного ветеринарного надзора," заменить словами "федерального государственного ветеринарного надзора, уполномоченными в области ветеринарии органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственными им организациями, входящими в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии",";

3) в абзаце третьем пункта 3 статьи 25 слова "государственного ветеринарного надзора" заменить словами "федерального государственного ветеринарного надзора, уполномоченными в области ветеринарии органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственными им организациями, входящими в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии".

Статья 7

В части 2 статьи 19 Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8424) слова "органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения" заменить словами "органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, уполномоченными в области ветеринарии органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

2. Положения абзаца второго пункта 2 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются с 1 июля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин