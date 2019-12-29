Видео: упавший с неба сом разбил лобовое стекло Lexus

Такие дорожные казусы - настоящая находка для американских страховщиков и автоюристов: в Северной Каролине упавшая с неба 2-килограммовая рыбина разбила лобовое стекло Lexus и страшно перепугала сидевшую за рулем Рису Уолстон и ее трехлетнюю дочь. Спорить о том, кто в этом инциденте виноват и во сколько оценивать нанесенный участникам ЧП ущерб, можно годами.

Итак, как же всё это произошло? Если верить самой Рисе, она спокойно вела машину, когда увидела летящего над трассой белоголового орлана с извивающимся в когтях сомом. По непонятной причине, пролетая над Lexus, пернатый хищник разжал когти, и несчастная рыбина шмякнулась о лобовое стекло.

В итоге пострадали все: орлан остался без ужина, сом разбился при столкновении, внедорожник попал в ремонт, а страховщики - на выплату премии по нелепейшему поводу. Хорошо, если не дело не вмешаются экоактивисты...