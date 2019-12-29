Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.12.2019 18:10
Рубрика: Видео

Видео: упавший с неба сом разбил лобовое стекло Lexus

Текст: Вадим Давыденко

Такие дорожные казусы - настоящая находка для американских страховщиков и автоюристов: в Северной Каролине упавшая с неба 2-килограммовая рыбина разбила лобовое стекло Lexus и страшно перепугала сидевшую за рулем Рису Уолстон и ее трехлетнюю дочь. Спорить о том, кто в этом инциденте виноват и во сколько оценивать нанесенный участникам ЧП ущерб, можно годами.

Фото: скриншот с www.youtuve.com
Видео: Skoda не смогла проскочить между двумя трамваями

Итак, как же всё это произошло? Если верить самой Рисе, она спокойно вела машину, когда увидела летящего над трассой белоголового орлана с извивающимся в когтях сомом. По непонятной причине, пролетая над Lexus, пернатый хищник разжал когти, и несчастная рыбина шмякнулась о лобовое стекло.

В итоге пострадали все: орлан остался без ужина, сом разбился при столкновении, внедорожник попал в ремонт, а страховщики - на выплату премии по нелепейшему поводу. Хорошо, если не дело не вмешаются экоактивисты...

Видео: водитель-растяпа одним движением превратил гараж в автомойку
Уникальный ВАЗ-2109 выставили на продажу на Украине
#видео #авто