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29.12.2019 18:41
Рубрика: Власть

Вводятся штрафы за спекуляцию театральными билетами

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
Поправки в КоАП ввели солидные штрафы для нелегальных торговцев театральными билетами.

Как подчеркнул председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, меры приняты для борьбы с перекупщиками билетов на культурно-зрелищные мероприятия. Спекулянты нередко продают билеты по завышенным ценам, лишая тем самым многих граждан возможности посещать театры. Как рассказывают эксперты, зафиксированы случаи, когда билеты в Большой театр при номинале в 12 тысяч рублей в руках спекулянтов вырастали в цене до 100 тысяч.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Закон о штрафах билетным спекулянтам вступит в силу после праздников

Поэтому недавно был принят закон, призванный перекрыть кислород билетной мафии. Теперь нельзя продавать билеты в театры, музеи, филармонии и на экскурсии по цене выше номинала. Исключение сделано для официальных посредников, но их комиссия не должна превышать 10 процентов. Так что красная цена 12-тысячному билету в Большой театр - 13,2 тысячи рублей. И то, если продавец работает по официальному контракту.

Запрещена любая перепродажа билетов за одним исключением: если человек купил билет в театр для себя, но по каким-то причинам не смог пойти, он может продать свой билет кому-то другому по цене номинала. Или меньше. Главное - не дороже.

За продажу билетов неуполномоченными лицами, а также продажу по завышенной цене штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете. Продажа билетов с комиссией за сопутствующие услуги выше 10 процентов обернется для должностных лиц штрафом в размере от полуторакратной до двукратной цены билета, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей - от двукратной до трехкратной цены.

Любопытно, что изначально штрафы предлагались выше. Однако депутаты сочли санкции завышенными. В свою очередь сенаторы пообещали мониторить, как будет работать закон, чтобы выяснить, не окажутся ли предложенные санкции малы.

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