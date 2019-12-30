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30 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 493-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 30 декабря 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

За спекуляцию театральными билетами будут штрафовать

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9,13, 37, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3124, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4,10; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2776; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3599, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724, 5755; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525, 2530; N 23, ст. 2790; N 25, ст. 3070; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 32, ст. 4298; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873, 3881; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; N 30, ст. 4025, 4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6343; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6981, 6986, 6994, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; N 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 35, 37, 67, 74, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3367, 3370; N 27, ст. 3945, 3950, 3966; N 29, ст. 4354, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 76, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; N 15, ст. 2066; N 18, ст. 2509, 2514, 2515; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4194, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7556, 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973, 976; N 18, ст. 2562; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 49, ст. 7522; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1820, 1821; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2669, 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3845, 3847; N 30, ст. 4118, 4119, 4120, 4121, 4125, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6174, 6178, 6182; N 49, ст. 6964; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 декабря 2019 года, N 0001201912160081, N 0001201912160064, N 0001201912160072) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 3.5 слова "в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 14.10" заменить словами "в случаях, предусмотренных частями 1 - 2 статьи 14.43, частью 2 статьи 14.10";

2) в абзаце первом части 1 статьи 14.4 слова "статьей 14.42" заменить словами "статьями 14.42 и 14.43";

3) дополнить статьей 14.43 следующего содержания:

"Статья 14.43. Незаконная реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия

1. Реализация иными, не указанными в частях четвертой и пятой статьи 521 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" лицами билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия (за исключением однократной продажи гражданином приобретенных им для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке) -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения; на должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трехкратной до пятикратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения; на юридических лиц - от трехкратной до пятикратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения.

2. Реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия по цене, превышающей цену, указанную в билете, абонементе или экскурсионной путевке, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения; на должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трехкратной до пятикратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения; на юридических лиц - от трехкратной до пятикратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения.

3. Реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые государственными и муниципальными организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия с оказанием покупателю билета, абонемента или экскурсионной путевки сопутствующих услуг, общая стоимость которых составляет 10 и более процентов цены, указанной в приобретенных билете, абонементе или экскурсионной путевке, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двукратной до трехкратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения; на юридических лиц - от двукратной до трехкратной цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонарушения.

Примечание. Для целей настоящей статьи понятия "организации исполнительских искусств", "зрелищные мероприятия", "сопутствующие услуги" используются в том же значении, что и в статье 362 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".";

4) часть 1 статьи 23.1 после слов "частями 3 и 4 статьи 14.41," дополнить словами "статьей 14.43,";

5) в пункте 100 части 2 статьи 28.3 слова "статьей 6.26" заменить словами "статьями 6.26, 14.43".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин