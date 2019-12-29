Новости

В зоне обмена пленными в Донбассе произошло ДТП 13:21
Названа дата премьеры второго сезона "Мандалорца" 13:05
Зарубежные СМИ и пользователи соцсетей оценили победу России над Канадой 12:53
Снег выпадет в Москве в новогоднюю ночь 12:43
В Чечне для жителей на 20 процентов снизят цену за вывоз мусора 12:40
Перевозчик прокомментировал ДТП с автобусом из Петербурга в Эстонии 12:32
На атомных подлодках "Борей" установили осиновые бани 12:21
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана 12:11
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу "Миротворца" 12:05
Рейсовый автобус из Петербурга съехал в кювет в Эстонии 11:18
Опубликовано видео нокаута Емельяненко в поединке с Джексоном 11:17
Из-за беспорядков в Индии тысячи туристов отказались от туров в Тадж-Махал 11:10
Емельяненко получил травму ноги в поединке с Джексоном 10:42
Кругосветная яхта "Сибирь" отметит новый год в Рио-де-Жанейро 10:40
Немерюк: Снег в центре Москвы не купленный 10:39
Пассажиры, погибшие при падении самолета в США, летели на футбольный матч 10:08
Уникальный ВАЗ-2109 выставили на продажу на Украине 10:00
В Москве проходит прощание с Галиной Волчек 09:36
Хоккеисты РФ отказались пожимать руку капитану канадцев на молодежном ЧМ 08:45
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию 08:33
Панарин первым из россиян набрал 50 очков в сезоне 08:11
В МИД России появился новый департамент 08:00
Овечкин обошел Селянне, но "Вашингтон" проиграл "Каролине" Свечникова 07:46
В "Нафтогазе" заявили об отсутствии согласованных текстов соглашений по газу 07:20
В Луизиане пять человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета 06:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
29.12.2019 12:53
Рубрика: Спорт

Зарубежные СМИ и пользователи соцсетей оценили победу России над Канадой

Текст: Максим Макарычев

Североамериканские средства массовой информации и пользователи социальных сетей оказались под впечатлением от яркой победы российской молодежной сборной над родоначальниками хоккея со счетом 6-0 на чемпионате мире в Остраве.

"Их (Канады - прим. авт.) лучший игрок (Алексис Лафренье) пострадал. Ситуация с их вратарями туманна. И теперь они должны понять, как восстановиться после того, как потерпели худшее поражение от одного из своих величайших хоккейных соперников в истории молодежных чемпионатов мира", - констатирует канадский хоккейный аналитик Райан Паретт из Toronto Sun.

Фото: Эндрю Чан/ТАСС
Хоккеисты РФ отказались пожимать руку капитану канадцев на молодежном ЧМ

По его словам, разгром "голодными россиянами" канадцев со счетом 6-0 в субботу на "Остравар-Арене" в Чехии стал головной болью, превратившейся в кошмар. Поражение с разницей в шесть шайб стало самым большим в игре канадской молодежки против россиян. Предыдущие поражения на молодежных чемпионатах мира, включая советскую эпоху, были с разницей в пять шайб в 1989 и 1992 годах. Это был также первый случай, когда Канада осталась на этом турнире без забитых шайб за 21 год. Российские игроки остановили ее голевую серию, состоявшую из 134 игр подряд.

"Мы вышли не готовыми конкурировать с россиянами, - сказал защитник Тай Смит, один из пяти игроков, которые проиграли России в прошлом году на молодежном чемпионате мира в Ванкувере. - Это была отчаянная команда (после того, как сборная России проиграла 3-4 в первой игре чехам). Я не думаю, что мы соответствовали этому напору".

Как отмечает Toronto Sun, разгромный счет не был самой большой канадской катастрофой в субботний чешский вечер. Алексис Лафренье, самый опасный нападающий и лучший игрок канадской команды, заработавший четыре очка (1+3) в первой на турнире игре сборной против США (6-4), едва поднялся со льда после столкновения в начале второго периода. Похоже, он сильно повредил левое колено, результаты обследования, (потенциально первый номер драфта НХЛ-2020 года с большой долей вероятности рискует пропустить турнир), станут известны в воскресенье.

Однако с ним или без него, по мнению обозревателя, не было поводов усомниться в успехе сборной России. Россияне забросили по три шайбы в каждом из первых двух периодов и нанесли 40 бросков по канадским воротам. "Одна команда выглядела полностью готовой. Другая не сделала этого. Даже русские были немного ошеломлены счетом", - пишет Паретт, добавив, что российская команда исправила многие свои ошибки, которые были очевидны в игре с чехами. "Это очень обрадовало тренера Валерия Брагина, который назвал это общим командным усилием. Брагин решил оставить на скамейке 17-летнего таланта Ярослава Аскарова и доверил ворота 19-летнему Мифтахову, который остановил все броски в их створ. Он был вратарем, которого Брагин поставил в заключительной игре канадско-российской молодежной серии в ноябре ... Мифтахов знал манеру игры канадских нападающих - и это было видно", - пишет журналист.

"Группа Смерти оправдывает свое название, и впечатляющая победа Канады над американцами теперь вспоминается как дела минувших дней", - заключает обозреватель издания.

После этого разгромного поражения Канада теперь оказалась в нижней части группы с разницей в минус 4 шайбы. "У каждой команды в группе B, которая была названа "Группа смерти", теперь есть одна победа и одно поражение на турнире. Отныне каждая игра имеет первостепенное значение для выхода во второй этап и борьбы за медали", - уточняет канадское издание Sporting News, отмечая, что большинство шайб в ворота сборной Канады забросили российские игроки, выступающие в североамериканских лигах и хорошо знакомые с манерой игры соперника. Это - Никита Александров (St. Louis Blues), Александр Хованов (Minnesota Wild), Павел Дорофеев (Vegas Golden Knights), Григорий Денисенко (Florida Panthers).

Фото: РИА Новости
Подколзин: У Брагина к каждому игроку свой подход

По оценкам обозревателя издания, россияне очень легко перемещались в зоне, а также успешно блокировали атаки к своим рубежам. "После потери канадской сборной своего лучшего игрока (Лафренье) стало ясно, что Россия стала недосягаемой", - отмечается в статье.

По словам Стивена Эллиса из авторитетного канадского издания The Hockey News, Россия не оставила от Канады камня на камне. "Это был самый долгожданный матч (на чемпионате), но он получился игрой с односторонним движением. "Более плохого начала игры для канадцев невозможно было вообразить", - заключил Эллис.

"Для вечной электростанции, такой как сборная Канады, поражения, подобные этому, настолько неожиданны и смущают, что многие фанаты наводнили социальные сети, чтобы выразить свое недовольство командой", - отмечает издание Offcide Calgary. "Сборная Канады, проснись! Эта русская команда очень хороша, надо отдать ей должное", - написал один из пользователей.

Некоторые комментаторы в соцсетях в порыве эмоций даже призвали уйти в отставку главного тренера сборной Канады, который оказался неспособен противопоставить что-либо напору и командной игре российской команды.

"Россия оглушила Канаду", - таки слова выносит в материале, опубликованном на своем сайте популярный североамериканский спортивный телеканал EPSN, приводя слова капитана канадской сборной Баррета Хейтона: "Они сыграли в отличную игру". По оценкам телеканала, это было самое худшее поражение сборной Канады на молодежных чемпионатах мира, с тех пор как этот турнир приобрел официальный статус в 1977 году.

"Канада выглядела плохо в матче молодежного чемпионате мира по хоккею, проиграв в субботу со счетом 0-6 сборной России. То, что произошло после окончания игры, не улучшило ситуацию, - отмечает Yahoo Sports. - Канадский капитан Барретт Хейтон продемонстрировал плохое спортивное поведение во время исполнения российского государственного гимна. 19-летний хоккеист не снял свой шлем во время исполнения гимна. Российский капитан Григорий Денисенко сказал о своем недовольстве действиями Хейтона. Когда его спросили об инциденте после игры, он сказал, что вся российская команда возмущена поступком Хейтона".

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Брагин прокомментировал крупную победу России над Канадой

Телеканал также отмечает тот факт, что недовольство поступком юного хоккеиста выразил суперзвезда НХЛ и на данный момент лучший снайпер Лиги (28 шайб) Дэвид Партсняк. В Twitter EPSN лидер "Бостон Брюинз", родившийся в Чешской Республике, поставил знак - большой палец ладони вниз, отреагировав таким образом на поступок Хейтона.

"Конечно, это только добавит масла в огонь неустойчивого соперничества между Канадой и Россией на этом турнире", - отмечает EPSN.

В своем заявлении Федерация хоккея Канады отметила, что поведение Хейтона "не отвечает ее стандартам и ценностям". "Мы очень уважаем Федерацию хоккея России, ее игроков, тренеров и персонал, а также всех (российских) болельщиков, - отмечается в заявлении. - Федерация хоккея Канады приносит свои извинения перед российской стороной, ИИХФ и всеми канадцами за этот инцидент".

Спорт Хоккей Чемпионат мира Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 Хоккей с Максимом Макарычевым

Главное сегодня

Рейсовый автобус из Петербурга съехал в кювет в Эстонии
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
В "Нафтогазе" заявили об отсутствии согласованных текстов соглашений по газу
Путин упростил получение информации о льготах
В МИД России появился новый департамент