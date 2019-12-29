Зарубежные СМИ и пользователи соцсетей оценили победу России над Канадой

Североамериканские средства массовой информации и пользователи социальных сетей оказались под впечатлением от яркой победы российской молодежной сборной над родоначальниками хоккея со счетом 6-0 на чемпионате мире в Остраве.

"Их (Канады - прим. авт.) лучший игрок (Алексис Лафренье) пострадал. Ситуация с их вратарями туманна. И теперь они должны понять, как восстановиться после того, как потерпели худшее поражение от одного из своих величайших хоккейных соперников в истории молодежных чемпионатов мира", - констатирует канадский хоккейный аналитик Райан Паретт из Toronto Sun.

По его словам, разгром "голодными россиянами" канадцев со счетом 6-0 в субботу на "Остравар-Арене" в Чехии стал головной болью, превратившейся в кошмар. Поражение с разницей в шесть шайб стало самым большим в игре канадской молодежки против россиян. Предыдущие поражения на молодежных чемпионатах мира, включая советскую эпоху, были с разницей в пять шайб в 1989 и 1992 годах. Это был также первый случай, когда Канада осталась на этом турнире без забитых шайб за 21 год. Российские игроки остановили ее голевую серию, состоявшую из 134 игр подряд.

"Мы вышли не готовыми конкурировать с россиянами, - сказал защитник Тай Смит, один из пяти игроков, которые проиграли России в прошлом году на молодежном чемпионате мира в Ванкувере. - Это была отчаянная команда (после того, как сборная России проиграла 3-4 в первой игре чехам). Я не думаю, что мы соответствовали этому напору".

Как отмечает Toronto Sun, разгромный счет не был самой большой канадской катастрофой в субботний чешский вечер. Алексис Лафренье, самый опасный нападающий и лучший игрок канадской команды, заработавший четыре очка (1+3) в первой на турнире игре сборной против США (6-4), едва поднялся со льда после столкновения в начале второго периода. Похоже, он сильно повредил левое колено, результаты обследования, (потенциально первый номер драфта НХЛ-2020 года с большой долей вероятности рискует пропустить турнир), станут известны в воскресенье.

Однако с ним или без него, по мнению обозревателя, не было поводов усомниться в успехе сборной России. Россияне забросили по три шайбы в каждом из первых двух периодов и нанесли 40 бросков по канадским воротам. "Одна команда выглядела полностью готовой. Другая не сделала этого. Даже русские были немного ошеломлены счетом", - пишет Паретт, добавив, что российская команда исправила многие свои ошибки, которые были очевидны в игре с чехами. "Это очень обрадовало тренера Валерия Брагина, который назвал это общим командным усилием. Брагин решил оставить на скамейке 17-летнего таланта Ярослава Аскарова и доверил ворота 19-летнему Мифтахову, который остановил все броски в их створ. Он был вратарем, которого Брагин поставил в заключительной игре канадско-российской молодежной серии в ноябре ... Мифтахов знал манеру игры канадских нападающих - и это было видно", - пишет журналист.

"Группа Смерти оправдывает свое название, и впечатляющая победа Канады над американцами теперь вспоминается как дела минувших дней", - заключает обозреватель издания.

После этого разгромного поражения Канада теперь оказалась в нижней части группы с разницей в минус 4 шайбы. "У каждой команды в группе B, которая была названа "Группа смерти", теперь есть одна победа и одно поражение на турнире. Отныне каждая игра имеет первостепенное значение для выхода во второй этап и борьбы за медали", - уточняет канадское издание Sporting News, отмечая, что большинство шайб в ворота сборной Канады забросили российские игроки, выступающие в североамериканских лигах и хорошо знакомые с манерой игры соперника. Это - Никита Александров (St. Louis Blues), Александр Хованов (Minnesota Wild), Павел Дорофеев (Vegas Golden Knights), Григорий Денисенко (Florida Panthers).

По оценкам обозревателя издания, россияне очень легко перемещались в зоне, а также успешно блокировали атаки к своим рубежам. "После потери канадской сборной своего лучшего игрока (Лафренье) стало ясно, что Россия стала недосягаемой", - отмечается в статье.

По словам Стивена Эллиса из авторитетного канадского издания The Hockey News, Россия не оставила от Канады камня на камне. "Это был самый долгожданный матч (на чемпионате), но он получился игрой с односторонним движением. "Более плохого начала игры для канадцев невозможно было вообразить", - заключил Эллис.

"Для вечной электростанции, такой как сборная Канады, поражения, подобные этому, настолько неожиданны и смущают, что многие фанаты наводнили социальные сети, чтобы выразить свое недовольство командой", - отмечает издание Offcide Calgary. "Сборная Канады, проснись! Эта русская команда очень хороша, надо отдать ей должное", - написал один из пользователей.

Некоторые комментаторы в соцсетях в порыве эмоций даже призвали уйти в отставку главного тренера сборной Канады, который оказался неспособен противопоставить что-либо напору и командной игре российской команды.

"Россия оглушила Канаду", - таки слова выносит в материале, опубликованном на своем сайте популярный североамериканский спортивный телеканал EPSN, приводя слова капитана канадской сборной Баррета Хейтона: "Они сыграли в отличную игру". По оценкам телеканала, это было самое худшее поражение сборной Канады на молодежных чемпионатах мира, с тех пор как этот турнир приобрел официальный статус в 1977 году.

"Канада выглядела плохо в матче молодежного чемпионате мира по хоккею, проиграв в субботу со счетом 0-6 сборной России. То, что произошло после окончания игры, не улучшило ситуацию, - отмечает Yahoo Sports. - Канадский капитан Барретт Хейтон продемонстрировал плохое спортивное поведение во время исполнения российского государственного гимна. 19-летний хоккеист не снял свой шлем во время исполнения гимна. Российский капитан Григорий Денисенко сказал о своем недовольстве действиями Хейтона. Когда его спросили об инциденте после игры, он сказал, что вся российская команда возмущена поступком Хейтона".

Телеканал также отмечает тот факт, что недовольство поступком юного хоккеиста выразил суперзвезда НХЛ и на данный момент лучший снайпер Лиги (28 шайб) Дэвид Партсняк. В Twitter EPSN лидер "Бостон Брюинз", родившийся в Чешской Республике, поставил знак - большой палец ладони вниз, отреагировав таким образом на поступок Хейтона.

"Конечно, это только добавит масла в огонь неустойчивого соперничества между Канадой и Россией на этом турнире", - отмечает EPSN.

В своем заявлении Федерация хоккея Канады отметила, что поведение Хейтона "не отвечает ее стандартам и ценностям". "Мы очень уважаем Федерацию хоккея России, ее игроков, тренеров и персонал, а также всех (российских) болельщиков, - отмечается в заявлении. - Федерация хоккея Канады приносит свои извинения перед российской стороной, ИИХФ и всеми канадцами за этот инцидент".