Аэродром для авиации ВМС США на японском острове будет готов к 2024 году

Аэродром и ряд других объектов, необходимых для проведения массированных учений палубной авиации с авианосцев ВМС США, будут построены на японском необитаемом острове Магэ (префектура Кагосима) к 2024 году. Все работы ведутся на деньги Токио.

Об этом в понедельник сообщила газета Yomiuri, ссылаясь на источники в правительстве Японии. По их данным, строительство объекта начнется в 2022 году, а учения авиации предполагается начать с 2025 года, пишет ТАСС.

Учения, во время которых летчики отрабатывают взлеты и посадки на палубы авианосцев, всегда сопровождаются шумом и вызывают протесты жителей Японии. По этой причине тренировки были перенесены на безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1200 километрах от Токио.

В начале декабря стало известно, что минобороны Японии договорилось о покупке у частной компании необитаемого острова Магэ за 16 миллиардов иен (около 146 миллионов долларов). Он расположен всего в 400 километрах от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на острове Хонсю, где базируются около 60 самолетов американской палубной авиации.